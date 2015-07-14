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中国财经 | 2015年 7月 14日 星期二 11:16 BJT

中国清华紫光集团拟斥资230亿美元收购美光--华尔街日报

路透7月14日 - 华尔街日报引述消息人士报导，中国官方支持的私募股权公司--清华紫光集团已提议以230亿美元收购美国记忆体大厂美光(MU.O)。

该报引述一名知情人士谈话报导，清华紫光集团对美光出价每股21美元，较美光周一收盘溢价19.3%。(on.wsj.com/1fE2GQm)

若收购事宜进展顺利，此将成为中国历来最大一宗美国企业并购案。

美光及清华紫光集团未能立即置评。

中国芯片行业可望因买下美光先进的记亿体制造技术，而往前迈开一大步。

知名对冲基金经理David Einhorn周一在投资者信函中指出，美光在未来几年内身价将超过Netflix Inc(NFLX.O)。截至周一收盘时，Netflix市值达429亿美元。(完)

(编译 龚芳; 审校 于春红)

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