美参议员促彻底评估清华紫光收购美光可能引发的国安顾虑

路透华盛顿7月15日 - 美国共和党参议员麦凯恩(John McCain)周三对中国清华紫光集团拟收购美国芯片(晶片)商美光(MU.O)可能引发的国家安全疑虑表达了担忧，并呼吁美方进行彻底周密的评估。

“我十分关切由一家中国政府支持企业打算收购美光，可能引发的国家安全顾虑，美光是美国仅存的记忆体芯片制造大厂，”身为美国参议院军事委员会主席的麦凯恩回应路透询问表示。

“任何收购提议都需接受国会、国防部和美国其他政府相关机构的仔细且彻底的评估，”他说。

路透本周报导的这项收购计划面临重重阻碍，包括对收购价格的质疑、国会的担忧、激进的监管机构等等。

消息人士说，清华紫光正在准备出价，但尚未正式提出。

由于现代武器对电脑芯片的仰赖程度相当大，清华紫光收购美光的潜在交易引发美国议员的关切。此外，与中国黑客有关联的美国网路攻击，也令人担忧。

空军部长Deborah James在美国全国航空协会(National Aeronautic Association)举办的午宴上，对于美光可能被收购一事并未立即发表看法，但表示任何牵涉外国实体与美国武器制造商的交易，都将受到美国政府机关“非常、非常彻底的检视”。

纽约律所Stroock & Stroock & Lavan特别顾问 Anne Salladin表示，任何交易都将受到美国外资审议委员会(CFIUS)的严格审查。CFIUS为一跨机构部门，负责检视并购案，确保不会危及国家安全。

Salladin表示，对美光交易案的的审查，将深入检视产能、供应链以及美光记忆体芯片的商品化程度等问题。Salladin为美国财政部前资深顾问，曾参与经CFIUS审查的逾500件交易案。

“坦率地说--任何这类交易，都将面临CFIUS在国家安全层面的严格检查， ”Salladin表示，“底线在于--美光制造的产品是否仍与美国具有战略相关性？”(完)

(编译 张若琪/陈宗琦；审校 张荻/张涛)

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