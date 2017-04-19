美联航CEO与中国领事馆官员会面 讨论拖乘客下机事件影响

路透纽约4月18日 - 美国联合航空公司称，该公司执行长Oscar Munoz会见中国驻芝加哥总领事馆官员，讨论强拖乘客下机事件可能对预订情况产生的影响，但目前断言在华业务是否受到该事件打击仍为时尚早。

乘客David Dao医生在美联航班机上被拖离座位，为机组人员腾地方。美联航在第一季财报电话会议中再次为此事道歉。

据分析师称，美联航在中美航空运输量中占20%左右，与中国国航(601111.SS)(0753.HK)有合作关系。

“对我们而言，现在断言有关预订的情况实在是为时尚早，尤其是上周，因为这是复活节前的一周，通常预定量都非常低，”美联航总裁Scott Kirby在电话会议中称。

联合大陆控股(United Continental Holdings)(UAL.N)收跌3.02%，报67.75美元。

执行长Oscar Munoz在电话会议中称，他将前往中国，与“客户及有关政府官员进行进一步交流”。Munoz即将开始的中国之行是在这起事件发生前就计划的。美联航没有透露Munoz与中国领事馆官员会面的时间。(完)