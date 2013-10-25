菲律宾预计南海问题仲裁将提前出结果

路透马尼拉10月24日 - 菲律宾外长德尔·罗萨里奥（Albert del Rosario）周四称，预计联合国特别法庭将很快对菲提出的南海问题仲裁作出裁决。这是菲律宾官方首次对快速仲裁结果作出预期。

德尔·罗萨里奥表示，菲律宾在用尽政治和外交途经仍无法解决问题的情况下，今年启动了上述仲裁程序，并称中国对南海的领土主张是“扩张性和过分的（要求）”。

“我们的首席法律顾问认为，在中国不参与的情况下，结果会更快出来，可能就在2014年；这是个积极的进展。”德尔·罗萨里奥对多名外交官和企业高管说道。

德尔·罗萨里奥此前曾对路透表示，参考以前的案例，这样的仲裁可能需要三四年时间才能获得结果，并坚持称仲裁结果对各方都有法律约束力，而且不能上诉。

法律专家称，仲裁结果虽然有道德和政治影响力，但无法强制执行。

中方不接受菲律宾就南海问题所提仲裁，并指出菲律宾是在为侵占中国南海岛礁的行为披上“合法化”外衣。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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