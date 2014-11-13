标题新闻：联合包裹财务长称预计2015年度每股盈利为5.45－5.70美元，分析师目前预计为5.71美元

表格：外资在韩国股市买超100亿韩元，已连续六日买超

路透首尔4月27日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0723GMT，外资在韩国股市买超100 亿韩元。外资已经连续六个交易日买超韩股，此间累计买超1.62万亿韩元(14.3亿美元)的韩 股。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月27日 10.0 -163.0 154.9 ^4 月26日 298.4 76.8 -368 4 月25日 651.6 -281.0 -367.8 4 月24日 338.1 -72.4 -249.5 4 月21日 242.5