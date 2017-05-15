联合评级称一带一路沿线国家主权信用风险差异大 东南亚较好

路透北京5月15日 - 中国评级公司--联合评级周一发布报告称，“一带一路”沿线国家主权信用风险差异明显，东南亚和中东欧地区信用水平相对较高；而南亚和中西亚地区大多为发展中经济体，面临信用风险的可能性相对较大。

报告选取“一带一路”沿线50个重点国家，从政治环境、宏观经济、金融稳健性、财政实力和外部流动性五个维度，分析五大区域不同的风险特征。

“资本运作和项目落地风险衡量必不可少的参考要素是沿线国家的主权信用风险状况。”报告称。

报告指出，东南亚九国宏观经济发展强劲，金融发展水平普遍较高，银行业整体较为稳健，为经济发展提供了较好的支撑。财政实力普遍接近“一带一路”沿线国家平均水平，财政赤字率不高，公共债务水平适中，较为充裕的外汇储备和经常项目的普遍盈余对债务偿还的保障力度较大。该地区国家的主权信用风险整体较低，除缅甸、老挝和柬埔寨三国外，整体信用级别都较高，也是近年来“一带一路”沿线地区最有投资吸引力的地区。

南亚五国人口众多，人均收入水平较低，整体经济发展实力偏低。虽然近年经济增速较高，但通货膨胀率偏高、宏观经济结构失衡是该地区中长期经济发展的软肋。金融实力较弱，大部分国家的银行资产质量状况堪忧，银行对实体经济的支持有限。财政赤字率高于“一带一路”沿线国家的平均水平，政府偿债承压。

同时，该地区大部分国家政治风险较大，社会安全面临恐怖主义威胁。该地区主权信用等级达到投资级别的只有两个国家，该区域整体主权信用水平较低。

中东及非洲地区10国中有六大产油国，该地区人均GDP水平较高，整体经济实力较强；但受石油价格下跌影响，近五年GDP平均增速为1.9%。同时，该地区大部分国家面临较高的通货膨胀问题，失业率较高，信贷增速快，金融体系不稳定。

大部分国家近两年来财政由盈余转为赤字，财政赤字率较高，外债水平较高，近五年外债总额占GDP比重平均高达107.8%，短期外债居高，近五年短期外债占外债总额的比重均值为33.0%，居沿线五大地区之首。

但是各产油国因石油财富而累积的丰富外汇储备和主权财富基金，使得大部分国家的债务偿还能力都较强，但单一的经济结构使其该地区国家表现出较强的经济脆弱性，受外部影响较大。该地区除两个国家外，其余都是投资级主权信用级别，其中高级别占比居多，整体信用风险可控。

中亚及西亚六国因共同的政治变革和相似的经济改革历程，经济发展均受到俄罗斯经贸环境不同程度的影响。该地区整体经济发展规模较小，经济发展程度一般。对外依赖度较高，通货膨胀严重。各国政府治理能力偏低，金融发展水平不高，银行资产中的美元化现象较严重，经常项目逆差问题突出。投资级主权信用级别占比较少，大部分国家都面临程度不同的主权信用风险。（完）