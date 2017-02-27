美国2月汽车销量料增长0.6%--行业机构

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
J.D.Power和LMC Automotive称，美国2月份新车销量约为135万辆，较上年同期增长0.6%。经季节性调整后折合成年率为1,770万辆，超过上年同期的1,760万辆。
不包括面向租赁公司、企业和政府的团购，2月对消费者的零售销量预计增长0.4%。
J.D.Power和LMC Automotive维持2017年1,760万辆的销量预期不变，该水平较2016年增长0.2%。(完)
(编译 孙国玉；审校 张荻)
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路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。