美国2月汽车销量料增长0.6%--行业机构

路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。

J.D.Power和LMC Automotive称，美国2月份新车销量约为135万辆，较上年同期增长0.6%。经季节性调整后折合成年率为1,770万辆，超过上年同期的1,760万辆。

不包括面向租赁公司、企业和政府的团购，2月对消费者的零售销量预计增长0.4%。

J.D.Power和LMC Automotive维持2017年1,760万辆的销量预期不变，该水平较2016年增长0.2%。(完)