美国指责香港找借口拒绝拘捕斯诺登

路透华盛顿6月26日（记者 David Ingram） - 美国周三指责香港利用斯诺登中间名的混淆，放走斯诺登前往俄罗斯，而不是拘捕他。

美国司法部一位女发言人称，对于美国以间谍罪指控提出的拘捕斯诺登的要求，香港方面的回应是要求美方澄清斯诺登的中间名。

这位要求匿名的发言人称，鉴于斯诺登的照片在新闻媒体上广为刊登，香港方面的上述要求并不合理。

“香港要求提供他（斯诺登）身份的详细信息，只是在为不按美国的临时逮捕要求采取行动制造借口，”该发言人说。

美联社此前报道称，美国政府在提交给香港的文件中弄错了斯诺登的中间名。该发言人对此未给予证实。

美联社报道称，香港入境记录所列的斯诺登中间名为Joseph，而美国政府在一些文件中所用的斯诺登中间名为James。

报道还称，美国提供给香港的文件中没有斯诺登的护照编号。上述发言人称，美国与香港的引渡条约不要求提交临时逮捕对象的护照编号。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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