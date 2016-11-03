焦点：美国商务部长普里茨克对中国大举投资半导体行业发出警告

焦点：短线空头在人民币保卫战中倒下 长线大空头毫厘未损
路透新加坡/伦敦1月13日 - 上个礼拜中国或许干掉了一些人民币短线投机者，但做空人民币的长期投资者仍然活着，而他们手中的火力要强劲得多。
路透华盛顿11月3日 - 美国商务部长普里茨克(Penny Pritzker)警告称，中国政府对半导体行业的大规模投资有可能会扭曲全球集成电路市场，导致破坏性的产能过剩并扼杀创新。
这正值中美贸易紧张局势加剧之际，涉及倾销、工业产能过剩，以及在中国做生意的外资企业面临商业环境恶化等问题。
美国共和党总统候选人特朗普威胁称，如果他胜选，将对中国进口产品征收45%的惩罚性关税。
普里茨克在周三的演讲中尖锐批评中国政府一项规模1,500亿美元的计划，即到2025年前使中国制造的集成电路在国内市场的份额从当前的9%扩大至70%。
“打开天窗说亮话：这种史无前例、由国家驱动的干预，会扭曲市场，破坏创新生态系统，”普里茨克在华盛顿智库Center for Strategic Studies称。
普里茨克还称，投资水平将相当于去年全球半导体产业营收的一半，并会导致与困扰钢铁、铝和绿色技术行业类似的市场扭曲。
“全球已经见识了之前这类有针对性、政府主导的干预的影响，”她说道。
“结果是全球市场的产能过剩，这人为地降低了美国及世界各地的价格，令岗位丧失，同时也对全球的这些行业造成严重损害，”普里茨克称。
“我们采取措施防止类似情景在半导体行业重演是势在必行，”她补充说。
这种举措包括，美国商务部正研究全球半导体供应链，以说服中国和其他国家政府避免采取扭曲市场或促进技术转移的政策。
“美国政府将抓住一切机会，明确告诉中国领导人，我们不会接受(中国)旨在推动半导体行业发展而补贴1,500亿美元的政策，”Pritzker补充说。
此前12位美国参议员以国家安全为由，呼吁美国外资审议委员会(CFIUS)否决中国忠旺国际旗下企业忠旺美国以23亿美元收购美国爱励铝业公司。
“此外，我们还看到中国在尝试出于政府利益，而非商业目的收购企业和科技。而且我们看到了中国在试图限制对其国内市场的准入，”普里茨克说。
她还说，科技行业依赖全球供应链、开放和公平的贸易和创新，她对扰乱系统和扭曲市场的政府行为提出了警告。
“中国试图沿价值链上移，这应该通过健康的竞争和自由公平贸易，而非国家主导的旨在扭曲全球市场的投资来实现，”普里茨克说。
“另外，任何政府都不应该将技术转移、合资企业或本土化作为市场准入的交换条件。”(完)
(编译 王颖/侯雪苹/杜明霞/汪红英；审校 张明钧/李春喜/艾茂林/刘秀红)
路透新加坡/伦敦1月13日 - 上个礼拜中国或许干掉了一些人民币短线投机者，但做空人民币的长期投资者仍然活着，而他们手中的火力要强劲得多。
路透北京1月13日 - 新年伊始，市场对中国国企混合所有制改革的关注度陡然升温。作为今年市场最大的投资风口之一，中国股市国企改革板块近期持续表现活跃。
路透首尔1月13日 - 韩国央行周五连续第七个月将利率维持在纪录低位1.25%，并下修2017年经济增长预估；该央行正在为特朗普上台后的政策形势变化做准备。