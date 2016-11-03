焦点：美国商务部长普里茨克对中国大举投资半导体行业发出警告

路透华盛顿11月3日 - 美国商务部长普里茨克(Penny Pritzker)警告称，中国政府对半导体行业的大规模投资有可能会扭曲全球集成电路市场，导致破坏性的产能过剩并扼杀创新。

这正值中美贸易紧张局势加剧之际，涉及倾销、工业产能过剩，以及在中国做生意的外资企业面临商业环境恶化等问题。

美国共和党总统候选人特朗普威胁称，如果他胜选，将对中国进口产品征收45%的惩罚性关税。

普里茨克在周三的演讲中尖锐批评中国政府一项规模1,500亿美元的计划，即到2025年前使中国制造的集成电路在国内市场的份额从当前的9%扩大至70%。

“打开天窗说亮话：这种史无前例、由国家驱动的干预，会扭曲市场，破坏创新生态系统，”普里茨克在华盛顿智库Center for Strategic Studies称。

普里茨克还称，投资水平将相当于去年全球半导体产业营收的一半，并会导致与困扰钢铁、铝和绿色技术行业类似的市场扭曲。

“全球已经见识了之前这类有针对性、政府主导的干预的影响，”她说道。

“结果是全球市场的产能过剩，这人为地降低了美国及世界各地的价格，令岗位丧失，同时也对全球的这些行业造成严重损害，”普里茨克称。

“我们采取措施防止类似情景在半导体行业重演是势在必行，”她补充说。

这种举措包括，美国商务部正研究全球半导体供应链，以说服中国和其他国家政府避免采取扭曲市场或促进技术转移的政策。

“美国政府将抓住一切机会，明确告诉中国领导人，我们不会接受(中国)旨在推动半导体行业发展而补贴1,500亿美元的政策，”Pritzker补充说。

此前12位美国参议员以国家安全为由，呼吁美国外资审议委员会(CFIUS)否决中国忠旺国际旗下企业忠旺美国以23亿美元收购美国爱励铝业公司。

“此外，我们还看到中国在尝试出于政府利益，而非商业目的收购企业和科技。而且我们看到了中国在试图限制对其国内市场的准入，”普里茨克说。

她还说，科技行业依赖全球供应链、开放和公平的贸易和创新，她对扰乱系统和扭曲市场的政府行为提出了警告。

“中国试图沿价值链上移，这应该通过健康的竞争和自由公平贸易，而非国家主导的旨在扭曲全球市场的投资来实现，”普里茨克说。

“另外，任何政府都不应该将技术转移、合资企业或本土化作为市场准入的交换条件。”(完)