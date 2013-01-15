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货币新闻 | 2013年 1月 15日 星期二 18:30 BJT

美国评等: 惠誉警告若美国重演债务上限危机,将有评等下调危险

路透伦敦1月15日 - 评等机构惠誉周二表示,若美国2011年债务上限危机重演,美国将有失去AAA评等的重大风险.

"要说的话,美国评等面临的压力正在升高,"惠誉主权评等负责人David Riley在惠誉主办的会议上表示.

"如果重演2011年8月的债务上限危机,我们将重新检视美国评等.美国评等有下调的重大风险,"他称.(完) (编译 蔡美珍; 审校 田建华)

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