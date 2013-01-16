更新版-美国评等: 惠誉警告若美国重演债务上限危机,评等下调危险切实存在

**欧洲命运分化**

惠誉表示,西班牙将持续面临评级调降的风险,即便该国避免请求救援;爱尔兰若敲定承担其银行业债务负担的协议,该国评级可能会回到A级别.

对于评级为BBB的西班牙,Riley称降级的风险在于该国实现减赤、进行银行业资本重组和支撑疲弱经济的能力.

惠誉主权分析师Tony Stringer表示,英国丧失AAA评级的可能性"日益增加",并警告若该国3月预算显示债务水平持续上升,可能会调降其评级.

惠誉表示,如果爱尔兰的债务可通过欧元区救助机制分担给该地区其他国家,该国评级有可能从BBB+上调至A.