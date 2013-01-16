更新版-美国评等: 惠誉警告若美国重演债务上限危机,评等下调危险切实存在

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
**欧洲命运分化**
惠誉表示,西班牙将持续面临评级调降的风险,即便该国避免请求救援;爱尔兰若敲定承担其银行业债务负担的协议,该国评级可能会回到A级别.
对于评级为BBB的西班牙,Riley称降级的风险在于该国实现减赤、进行银行业资本重组和支撑疲弱经济的能力.
惠誉主权分析师Tony Stringer表示,英国丧失AAA评级的可能性"日益增加",并警告若该国3月预算显示债务水平持续上升,可能会调降其评级.
惠誉表示,如果爱尔兰的债务可通过欧元区救助机制分担给该地区其他国家,该国评级有可能从BBB+上调至A.
对出席会议的162名投资者的调查显示,57%预计西班牙将在2013年请求援助.(完) (编译 王翔琼; 审校 张荻)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。