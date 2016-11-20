美国圣路易斯联储总裁布拉德称倾向于支持12月升息

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透法兰克福11月18日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示，他倾向于支持在12月加息，并称特朗普上任后若调整过多可能影响未来政策。
布拉德称，辩论现在转向美联储2017年的利率路径，以及特朗普的税务、基建、支出和监管政策将如何影响经济增长、生产率及美联储的政策。
“市场目前认定联邦公开市场委员会(FOMC)12月加息的机率很高。我倾向于支持(加息)，”布拉德在法兰克福一次会议上说，“我认为目前问题更多在于2017年(的利率走势)。”布拉德对美联储利率政策具有投票权。
市场目前预期，美联储在12月14日会议上升息25个基点的可能性达九成。
布拉德表示，新政府的一些措施可能会对2018年的经济产生重大影响，但在控制移民和贸易方面的一些潜在提议或许需要十年才造成重大影响。(完)
(编译 王兴亚；审校 李爽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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