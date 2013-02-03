美国股市升至五年高位 道指升越14,000点

爱立信称将在第一季减记资产 并提列拨备和重组费用
路透斯德哥尔摩3月28日 - 瑞典电信设备生产商爱立信周二表示，今年将提列拨备、减记和重组费用，其中大部分提列是在第一季。此外该公司还公布了新的组织结构和业务重点。
* 道指自2007年10月以来首次收在14,000点上方
* 纽约证交所和Nasdaq市场合计超过600支个股触及52周高位
* 谷歌股价创下776.60美元的纪录高点
* 道指上扬1.1%;标准普尔500指数涨1%;Nasdaq指数上涨1.2%
路透纽约2月1日 - 美国股市周五升至五年高点,道指收在14,000点以上,为2007年10月以来首次,之前的就业和制造业数据均表明经济在继续复苏.
标准普尔500指数触及2007年12月以来高位,1月收高5%,为1997年以来最佳的1月表现.该指数现在仅距离纪录高点1,576.09点相差约60个点.
1月就业温和增长,非农就业岗位增加15.7万个.虽然略低于预期,但美国劳工部修正后的数据显示,11月和12月岗位较之前公布的增加多12.7万个.
今年迄今美国股市表现强势,分析师称部分原因是大量资金流入市场.
数据周四显示,最新一周投资者向位于美国的股票共同基金和上市交易基金(ETF)注入127亿美元,帮助实现1996年以来流入股票基金的四周最高纪录.
"有许多资金在找寻投资之处,人们最终决定不选择债券市场,将现金转移到股市,"HighTower总裁兼合伙人Edward Simmons表示.
"在没有比较多正面消息的情况下,我认为(资产的)轮转将市场推高,"他说."人们没有顾忌股市较高的风险."
周五发布的其他数据显示,美国1月制造业采购经理人指数(PMI)涨至九个月最高水准.上月美国消费者信心指数高于预估.12月建筑支出数字亦超过预期.
"所有的数据都表明,经济在缓慢而稳定地改善."North Star Investment Management投资长Eric Kuby称.
道琼工业指数.DJI收高149.21点,或1.08%,至14,009.79点;标准普尔500指数.SPX收升15.06点,或1.01%,至1,513.17点.Nasdaq指数.IXIC收涨36.97点,或1.18%,至3,179.10点.
今日大涨后,主要股指连升五周.
纽约证交所和Nasdaq市场有超过600家股票周五触及52周高位,包括谷歌(GOOG.O),一度高见776.60美元,收报775.60美元,大涨2.6%.
投资人也关注企业业绩,今日有三家道指成份股企业发布的业绩均超过预期.
艾克森美孚(XOM.N)公布业绩后收平,报90.04美元,雪佛龙(CVX.N)升1.2%,报116.50美元.
制药商默克(MRK.N)发布今年谨慎财测后,收挫3.3%,报41.83美元.
汤森路透公布的数据显示,在已经公布业绩的252家标普500指数成份股企业中,69%的业绩胜于预期,高于过去四个季度的比率,也高于自1994年以来的均值.
根据数据,整体而言,标普500指数成份股企业第四季净利预计增长4.4%,高于业绩期开始时的1.9%预估值,但远低于10月1日预计的9.9%.
戴尔DELL.O大涨2.9%,至13.63美元,此前消息人士表示,该公司接近达成协议,由创办人Michael Dell以及私募股权基金Silver Lake Partners牵头的财团私有化.(完)
(编译 洪曦/李军; 审校 利棣儿)
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