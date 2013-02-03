美股一周展望：“大转向”行情是梦幻神话吗?

路透纽约2月1日 - 当前美国股市的一个乐观派看法是,小投资人争相投入股市,已经引发一波退出债市、转向股市的"大转向",这将推动多头行情升至新高.

这听起来不错,但有个问题:这个理论的证据只是好几周有利的资金流动数据,而这个现象在1月一点也不算稀奇.

当迟到的小投资人大批涌入狂欢派对时,通常也代表多头市场进入尾声阶段--例如当餐厅服务生也开始向你报选股明牌时.要达到这种情况,必须有一个很棒的题材."大转向"这个充满震撼力的称号,就是一个完美的话题,足以让你产生害怕错过机会的恐慌.

即使真的已经展开类似"大转向"的趋势,这也未必有利金融市场.那些以为自己很早就进入派对的人,或许其实也是晚到.

根据理柏资料,在今年的前四周,投资人向股市投入了207亿美元,是2000年4月以来最高的四周流入金额.但比起2008年年初以来,从股市撤出的4,100亿美元资金,这显得九牛一毛.

"我想你不应该只看几个星期,就推论成自己所希望的趋势,"花旗集团首席美股策略分析师Tobias Levkovich指出."过去二至四年,有很多次当市场回暖时,股市资金流动也回升.但这通常并不代表趋势就会持续."

标准普尔500指数在1月共上涨5%,是2011年10月以来单月最大涨幅,也是1997年以来最佳1月表现,这令许多人揣测,散户投资人可能正在大批重返股市.

未来一周仍将有大量财报公布,在股市情绪正面之下,美股有机会挑战历史高点,这是无法完全忽视的一点.标普500指数.SPX周五收盘时,距离2007年10月创下的历史高点只差4%.

下周将公布财报的重要企业包括:Allstate (ALL.N)、Hartford(HIG.N)、迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)、Coca-Cola Enterprises CCE.N及Visa (V.N).

但比较历年的1月资金流动情况,可以看出今年1月并不是那么特别.1月股市通常呈现季节性强劲表现.2011年1月时,投资人将239亿美元投入股市,2006年1月时则投入286亿美元,但之后在这两年的其他月份,都没有大量资金涌入股市.此外,在2006年,美股上涨超过13%,而2011年则持平.

1月资金流入强劲,可能有很多因素.12月时企业派发了许多特别股利,这些资金需要再投资,而12月时为了避税而出售资产所获得的部分资金,也在1月回流股市.

在2000年科技泡沫极盛时期,散户投资人疯狂追逐股票,当年1月流入股市的资金高达427亿美元,是今年1月的两倍.但当年盛况的结局并不美好,美股在当年3月触顶,然后跌了两年多.

**散户信心仍脆弱**

不认同"大转向"论调,也不见得就是看衰股市.美国股市比起金融危机时已经有很大起色.尽管资金大量流出,在经济及企业缓慢改善的支持下,标普500指数已经比2009年3月水准上涨超过120%.

在当前的财报季中,多数标普500成份股的业绩都超过获利预估.营收也是一样,这与先前两个财报季截然不同,根据汤森路透资料,先前两个财报季,不到半数企业的营收超越预期.

在此同时,与投资人接触的第一线人士指出,经过金融危机后,散户仍对股市心有余悸.

"和我聊过的很多人都对倾注心力于股市感到非常犹豫,不管1月收入活动如何,我想情况仍是如此,"Columbia Management Advisors首席市场策略师David Joy指出.

Joy在凤凰城一场会议上指出,那些向他询问"大转向"的人,大多是基金管理业界的行内人士,他们关心的是股市投资人大增所带来的新增业务.

他也指出,1月债券基金仍是资金净流入,很难说是投资转向的迹象.

花旗集团首席美股策略分析师Tobias Levkovich也认为,债券投资人不太可能这么快就放弃持续了30年的债市涨势.他指出,2000年3月科技泡沫破灭,隔了26个月,股市才开始出现持续性的资金流出.以这个速度来看,可能还要等一年,才会开始出现重大的转向趋势.

除此之外,仍然有大量资金流向债券,即使不是低收益的政府公债.根据IFR资料,2013年1月美国高评级债券的发行金额,创下第二高纪录,达到1,117.25亿美元.

全球最大债券基金--PIMCO总回报债券基金的操盘经理人葛罗斯,周四在推特上说,"PIMCO的1月资金流动情况,并没有什么债券/股票轮动迹象,"他并表示,流入股市的资金可能是来自现金及货币市场.

确实,证据显示1月流入股票基金的一部份资金是来自货币市场.在2012年尾段,投资人因为担心美国预算问题的不确定性,开始将资金停泊于货币市场.

iMoneyNet资料显示,去年最后两个月期间,投资人将1,230亿美元资金投入货币市场基金.在1月的头两周,投资人就将其中的314.5亿美元撤出,创2012年3月以来最高.但1月稍晚,实际上资金又开始回流.(完)

(编译 蔡美珍; 审校 王丽鑫)

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