联合技术执行长突然退休 由财务长接任

路透11月24日 - 美国多元化制造商联合技术(United Technologies)(UTX.N)周一宣布，执行长Louis Chenevert退休并立即生效，由财务长接任。这一突然改变令华尔街措手不及。

联合技术在新闻稿中称，现年57岁的Chenevert向公司董事会通知了退休的决定。

新闻稿中没有透露Chenevert退休的原因。他原本定于两周后在纽约会议上向分析师和投资者发布2015年财务展望。

接任执行长的Greg Hayes已在联合技术工作了25年，并在过去六年中担任财务长。

联合技术一名发言人表示，Chenevert的退休与公司的“财务表现完全无关”。该公司还确认2014年获利与营收预估。

Chenevert亦卸任董事长一职。首席独立董事Edward Kangas将出任非执行董事长。

联合技术股价周一收跌1.37%报108.79美元。继2013年大涨后，该股今年迄今已下跌约3%。(完)

(编译 徐文焰；审校 张若琪)

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