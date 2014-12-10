一中国男子在美被起诉向中国提供美国军事技术资料

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月9日 - 美国周二公布的一份刑事诉讼书称，曾住康涅狄格州的中国籍男子Yu Long被控涉嫌试图向中国提供关于军事技术的敏感资料。
美国检方称，该男子11月经新泽西纽瓦克自由国际机场前往中国时，被海关人员在其行李箱中检出专有文件，当中包括用于研发美国军机所用钛的公式和测试结果。
Yu Long两天后在纽约州的Ithaca被捕。
在2008年至今年早些时候，Yu Long就职于康涅狄格州的一家国防承包商，职务是高级工程师。他曾称自己参与过F119和F135战机发动机方面的工作。这两款战机由联合技术（United Technologies Corp） 生产。
一名了解此案的消息人士称，Yu Long曾在联合技术研究中心工作，在相关调查开始后被解雇。
该公司在声明中称正在配合当局的调查，但鉴于调查仍在进行中，该公司没有进一步置评。路透就此联系Yu Long的律师寻求置评，后者没有立即回复。
检方称，Yu Long今年8月还曾在肯尼迪国际机场短暂停留，当时被发现带有1万美元未报关现金、一家新的中国公司的注册资料、以及向中国一家国有航空研究中心的求职申请，求职申请中强调了其本人在发动机方面的工作经验。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。