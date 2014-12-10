一中国男子在美被起诉向中国提供美国军事技术资料

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿12月9日 - 美国周二公布的一份刑事诉讼书称，曾住康涅狄格州的中国籍男子Yu Long被控涉嫌试图向中国提供关于军事技术的敏感资料。

美国检方称，该男子11月经新泽西纽瓦克自由国际机场前往中国时，被海关人员在其行李箱中检出专有文件，当中包括用于研发美国军机所用钛的公式和测试结果。

Yu Long两天后在纽约州的Ithaca被捕。

在2008年至今年早些时候，Yu Long就职于康涅狄格州的一家国防承包商，职务是高级工程师。他曾称自己参与过F119和F135战机发动机方面的工作。这两款战机由联合技术（United Technologies Corp） 生产。

一名了解此案的消息人士称，Yu Long曾在联合技术研究中心工作，在相关调查开始后被解雇。

该公司在声明中称正在配合当局的调查，但鉴于调查仍在进行中，该公司没有进一步置评。路透就此联系Yu Long的律师寻求置评，后者没有立即回复。

检方称，Yu Long今年8月还曾在肯尼迪国际机场短暂停留，当时被发现带有1万美元未报关现金、一家新的中国公司的注册资料、以及向中国一家国有航空研究中心的求职申请，求职申请中强调了其本人在发动机方面的工作经验。（完）