联合技术拒绝霍尼韦尔907亿美元收购提议

路透2月26日 - 美国工业巨头联合技术周五拒绝了竞争对手霍尼韦尔907亿美元的收购要约，指称这样的合并对其股东来说是“不负责的”。

如果两家公司真的合并，将缔造年营收近1,000亿美元的美国最大企业之一。

联合技术(UTX.N)称，两家公司就可能的合并已讨论了数年。

但它称，监管环境已经发生了改变，目前合并要么被完全阻止，要么监管方面延迟、资产被迫剥离、客户忧虑、和种种妥协的负面影响，将远超过合并后的综合效应。

“联合技术若推进合并，将是不负责的作法，”该公司在监管公告中。

在联合技术公告的几小时前，霍尼韦尔(HON.N)公布了以907亿美元并购联合技术的收购要约细节，希望迫使联合技术回到谈判桌前。

联合技术周五收低0.4%，报97.69美元，远低于霍尼韦尔提出的每股108美元收购报价，暗示股市同样质疑这一合并。

RBC Capital Markets分析师Rob Stallard指出，外界担心两家企业业务重叠问题，并称在可达成的综效、管理角色、文化契合及并购溢价方面，仍有未解决的问题。(完)