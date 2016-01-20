皇室成员及明星名流参与联合国可持续发展目标推广活动

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透纽约1月19日（记者 Ellen Wulfhorst） - 联合国周二称，数位皇室成员、娱乐界明星及商界领袖参与联合国可持续发展目标的推广活动。
他们的任务是提高公众对17个可持续发展目标的认识并加以讨论。2015年9月，联合国193个成员国通过了17个可持续发展目标，这些目标计划在2030年实现，一年的成本预计为3万亿美元。
支持者认为，在进行募资、制定目标、保持整个过程负责透明的同时，关键任务是让公众持续关注这些可持续发展目标，从而获得支持并吸引公众参与。
联合国在声明中称，承担这任务的有比利时玛蒂尔德王后、瑞典维多利亚公主以及南非前总统曼德拉的遗孀、国际活动人士格拉萨?马谢尔（Gra?a Machel）。
同时参与该活动的还有阿根廷国脚梅西（Leo Messi）、哥伦比亚歌星夏奇拉（Shakira）以及演员韦德加（Forest Whitaker）。
联合国称，来自商界的人士有阿里巴巴董事局主席马云和联合利华的执行长Paul Polman。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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