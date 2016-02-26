标题新闻：霍尼韦尔称已提出以相当于每股108美元的现金加股票的价格收购联合技术

欧洲个股：前大众汽车CEO文德恩称，柴油车排放丑闻他并非早就知情

投资者可能在密切关注文德恩的证词，以期寻找他本人何时知晓排放造假的相关线索。由于排放丑闻爆发后股价大跌，大众汽车面临投资者的88亿欧元(93.6亿美元)的赔偿要求。