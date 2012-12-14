美股业绩: 联合技术预计2013年公司获利将大涨约13%

路透纽约12月13日 - 联合技术(United Technologies) 预计明年获利将上涨约13%,因市场对该公司用于建筑物系统的需求复苏,将可帮助抵消美国防务支出下滑的影响.

联合技术周四预计,2013年获利将在每股5.85-6.15美元之间.若以位于中点的数值计算,与该公司预期的2012年每股获利5.32美元相比,要高出了13%.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师平均预估2013年获利将在每股6.12美元.

"宏观经济环境将继续充满挑战,"执行长Louis Chenevert在纽约对投资者表示.他并称联合技术预计欧洲营收将大致持平;美国和亚洲将以5%左右的个位数百分比增长."作为经济的两大发动机,消费者支出和住房显示出复苏迹象,油价也已经下跌."

联合技术亦计划回购约10亿美元股票,不过Chenevert称,他希望回购规模能更高.

联合技术预计2013年营收料达到640-650亿美元,比2012年营收预估值580亿美元高出11%.华尔街预计该公司明年营收料在664亿美元.

联合技术预估,该公司为商务航线提供的喷气发动机及其他设备,连同建筑业对旗下奥的斯电梯和开利空调需求的复苏,将抵消军用发动机和直升飞机销售下降的影响.

今年7月,联合技术以165亿美元收购飞机部件制造商古德里奇.这是该公司历史上最大的收购案.

联合技术周四在清淡的盘后交投中下滑1%,至79.42美元,纽约收盘位为80.37美元.年初迄今,该公司股价上涨了约9%,略低于道琼工业指数的10%涨幅.(完)