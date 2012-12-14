美股业绩: 联合技术预计2013年公司获利将大涨约13%

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约12月13日 - 联合技术(United Technologies) 预计明年获利将上涨约13%,因市场对该公司用于建筑物系统的需求复苏,将可帮助抵消美国防务支出下滑的影响.
联合技术周四预计,2013年获利将在每股5.85-6.15美元之间.若以位于中点的数值计算,与该公司预期的2012年每股获利5.32美元相比,要高出了13%.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师平均预估2013年获利将在每股6.12美元.
"宏观经济环境将继续充满挑战,"执行长Louis Chenevert在纽约对投资者表示.他并称联合技术预计欧洲营收将大致持平;美国和亚洲将以5%左右的个位数百分比增长."作为经济的两大发动机,消费者支出和住房显示出复苏迹象,油价也已经下跌."
联合技术亦计划回购约10亿美元股票,不过Chenevert称,他希望回购规模能更高.
联合技术预计2013年营收料达到640-650亿美元,比2012年营收预估值580亿美元高出11%.华尔街预计该公司明年营收料在664亿美元.
联合技术预估,该公司为商务航线提供的喷气发动机及其他设备,连同建筑业对旗下奥的斯电梯和开利空调需求的复苏,将抵消军用发动机和直升飞机销售下降的影响.
今年7月,联合技术以165亿美元收购飞机部件制造商古德里奇.这是该公司历史上最大的收购案.
联合技术周四在清淡的盘后交投中下滑1%,至79.42美元,纽约收盘位为80.37美元.年初迄今,该公司股价上涨了约9%,略低于道琼工业指数的10%涨幅.(完)
(编译 洪曦; 审校 高琦)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。