美股业绩: 联合技术第四季获利下降,受累于大规模重组支出

路透1月23日 - 美国多元化制造企业联合技术 周三公布,第四季获利下降26%,反映去年底的大规模重组费用,当时该公司结束了迄今最大一笔收购并卖出几个较小部门.

联合技术公布,每四季连续运营获利从上年同期的12.8亿美元下降至9.45亿美元.来自连续运营的每股盈余(EPS)为1.04美元,低于上年同期的1.42美元.

第四季业绩包括每股0.25美元的重组费用和其他一次性项目.

该公司第四季营收增长14.4%至164.4亿美元,上年同期为143.8亿美元.

联合技术没有调整对2013年的获利预估,EPS仍介于5.85至6.15美元.

该公司去年结束了对飞机元件生产企业Goodrich Corp价值165亿美元的收购,已出售或正在出售生产风力涡轮机、燃料电池和工业泵的部门.

过去一年联合技术股价累计涨12%,优于道指 9%的增幅.(完)