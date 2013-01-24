美股业绩: 联合技术第四季获利下降,受累于大规模重组支出

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透1月23日 - 美国多元化制造企业联合技术 周三公布,第四季获利下降26%,反映去年底的大规模重组费用,当时该公司结束了迄今最大一笔收购并卖出几个较小部门.
联合技术公布,每四季连续运营获利从上年同期的12.8亿美元下降至9.45亿美元.来自连续运营的每股盈余(EPS)为1.04美元,低于上年同期的1.42美元.
第四季业绩包括每股0.25美元的重组费用和其他一次性项目.
该公司第四季营收增长14.4%至164.4亿美元,上年同期为143.8亿美元.
联合技术没有调整对2013年的获利预估,EPS仍介于5.85至6.15美元.
该公司去年结束了对飞机元件生产企业Goodrich Corp价值165亿美元的收购,已出售或正在出售生产风力涡轮机、燃料电池和工业泵的部门.
过去一年联合技术股价累计涨12%,优于道指 9%的增幅.(完)
(编译 于春红; 审校 孙茉莉)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。