独家：化学品配销商Univar正研究IPO事宜--消息

英国央行决策委员桑德斯表示自己有可能加入支持升息的阵营
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他有可能加入呼吁升息的少数派阵营，并预测英国经济增长和通胀可能远超过央行早前的预测值。
路透纽约4月1日 -知情人士称，北美最大的化学品配销商Univar正在研究首次公开发行(IPO)，可能让这间由私募股权持有的公司估值逾60亿美元。
Univar可能准备股票公开发行，凸显了美国化学制品业的复苏。天然气价格偏低使该行业享受原料便宜的好处。
知情人士周二称，近几周来Univar已见过投资银行，以安排IPO的承销商。
一名消息人士说，Univar在2013年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)逾6亿美元，今年获利料更高。
由于这件事非公开，因此消息人士均要求不具名。CVC和CD&R拒绝评论，Univar一名发言人士未立即答覆置评要求。
根据信评机构穆迪，Univar在2013年6月止的一年营收为99亿美元。(完)
(编译 张若琪 审校 杜明霞)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他有可能加入呼吁升息的少数派阵营，并预测英国经济增长和通胀可能远超过央行早前的预测值。
路透罗马4月21日 - 评级机构惠誉周五下调意大利主权信用评级，称该国经济成长疲弱，财政情况下滑，政府弱势、银行业问题层出不穷，2018年大选前政治风险难料。
路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。