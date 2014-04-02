独家：化学品配销商Univar正研究IPO事宜--消息

路透纽约4月1日 -知情人士称，北美最大的化学品配销商Univar正在研究首次公开发行(IPO)，可能让这间由私募股权持有的公司估值逾60亿美元。

Univar可能准备股票公开发行，凸显了美国化学制品业的复苏。天然气价格偏低使该行业享受原料便宜的好处。

知情人士周二称，近几周来Univar已见过投资银行，以安排IPO的承销商。

一名消息人士说，Univar在2013年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)逾6亿美元，今年获利料更高。

由于这件事非公开，因此消息人士均要求不具名。CVC和CD&R拒绝评论，Univar一名发言人士未立即答覆置评要求。

根据信评机构穆迪，Univar在2013年6月止的一年营收为99亿美元。(完)

(编译 张若琪 审校 杜明霞)

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