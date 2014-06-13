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国际财经 | 2014年 6月 13日 星期五 13:39 BJT

Univision同CBS和时代华纳举行出售公司的初步谈判--报载

路透6月12日 - 华尔街日报援引熟悉情况的消息人士报导称，西班牙语传播企业Univision Communications UVN.UL的所有者近期就出售公司一事，同美国哥伦比亚广播公司(CBS)、时代华纳和其他媒体企业进行了初步谈判。

不过消息人士称，此次谈判看似并未取得进展。

Univision发言人Monica Talan表示，该公司不会对传言置评。

CBS代表拒绝就报导置评。而在美国正常工作时间之外，时代华纳代表未立刻回应置评要求。

华尔街日报称，Univision的所有者还将墨西哥媒体企业Grupo Televisa SAB (TLVACPO.MX) 纳入到潜在买家行列。Grupo Televisa在Univision拥有少数股权。

目前尚无来自Grupo Televisa相关人士的评论。(完)

(编译 洪曦; 审校 徐文焰)

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