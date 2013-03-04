潘基文和卜拉希米对国际社会未能结束叙冲突表示失望

路透联合国3月2日 - 联合国秘书长潘基文和叙利亚问题特使卜拉希米（Lakhdar Brahimi）周六就未能结束叙利亚冲突表示失望，并指出联合国准备推动冲突各方进行和谈。

潘基文和卜拉希米在瑞士会面商讨叙利亚问题。叙利亚冲突已造成逾7万人丧生。

潘基文和卜拉希米发表的联合声明称，“他们对（叙利亚）政府和武装反对力量越来越无视生命感到遗憾，同时还强调了反人类战争罪要承担罪责的重要性。”

“联合国欢迎且准备推动反对派代表团同来自叙利亚政府的可靠代表团进行对话，”他们在联合声明中说。

“他们两人均对国际社会未能通过统一行动结束（叙利亚）冲突深表失望，”声明称。

对于通过谈判结束内战，叙利亚政府和反对派之前持直接拒绝态度，近期双方的立场有所软化，均表示将考虑与对方进行谈判，具体将视一些条件而定。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。