潘基文和卜拉希米对国际社会未能结束叙利亚冲突表示失望

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国3月2日 - 联合国秘书长潘基文和叙利亚问题特使卜拉希米（Lakhdar Brahimi）周六就未能结束叙利亚冲突表示失望，并指出联合国准备推动冲突各方进行和谈。
潘基文和卜拉希米在瑞士会面商讨叙利亚问题。叙利亚冲突已造成逾7万人丧生。
潘基文和卜拉希米发表的联合声明称，“他们对（叙利亚）政府和武装反对力量越来越无视生命感到遗憾，同时还强调了反人类战争罪要承担罪责的重要性。”
“联合国欢迎且准备推动反对派代表团同来自叙利亚政府的可靠代表团进行对话，”他们在联合声明中说。
“他们两人均对国际社会未能通过统一行动结束（叙利亚）冲突深表失望，”声明称。
对于通过谈判结束内战，叙利亚政府和反对派之前持直接拒绝态度，近期双方的立场有所软化，均表示将考虑与对方进行谈判，具体将视一些条件而定。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。