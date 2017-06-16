油市过剩最新迹象：老旧超级油轮用于存放未卖出的原油

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。
路透新加坡6月16日 - 尽管石油输出国组织(OPEC)带头减产以提振油价，但油市仍然供过于求，促使贸易商把更多原油存储在东南亚海域的老旧超级油轮之中。
经纪商对路透表示，自5月底以来，大约10艘超大型油轮(VLCC)被人租下用于存放原油，船龄都在16年至20年之间，租期从30天至大约六个月不等。每艘VLCC油轮可以装载200万桶原油。
在此之前，在新加坡和马来西亚半岛西岸Linggi附近已经有大约30艘超级油轮用于长期存储原油。
把原油存放在油轮之中，主要原因之一是即期交货的原油价格比远期销售便宜，市场处于正价差状态。
布兰特原油期货自5月底以来已累计跌13%，至每桶47美元左右。今年底交货的布兰特原油期货则较其每桶高出1.5美元。
Ocean freight exchange石油及油轮市场分析师Rachel Yew称，“假设定期租船费用为每天不到20,000美元，在海上储存石油...似乎可行，”
据船运服务机构Clarkson，目前租赁一年已服役五年的载重吨位30万吨的油轮，租费为每天27,000美元，而服役至少10年的巨型油轮的租费则更是便宜。
新加坡一不愿具名的超级油轮经纪商称，“如果交易商租赁一艘较老旧巨型油轮30-90天以储存石油，每天租费为16,000-19,000美元，就很合算，”
即使OPEC将减产协议推迟至2018年第一季末，石油供应依旧过剩。
**等待中国订单**
浮式储油是供应过剩的一个迹象。
“有太多未售出的石油在运往亚洲，”石油贸易公司海峡石化董事总经理Oystein Berentsen说。
中国缺少陆上储油闲置空间，加上市场预计中国很快会向独立炼厂发布新的原油进口配额，这些因素也在一定程度上推动把原油储存在东南亚的储油油轮中。
“一旦中国发布进口配额，你希望将石油储存在靠近中国的地方。由于中国陆上储油设备已非常满，接下来最便捷的地点就是在新加坡和马来西亚附近，”一位贸易商说。
“对中国新订单将至的预期也帮助解释了为何期货原油比现货更贵。这是我们储存原油供稍后出售的原因所在，”他并称。
布兰特原油价格曲线图表： tmsnrt.rs/2s7rAk8
(完)
(编译 张涛/于春红/汪红英；审校 蔡美珍/李婷仪/李爽)
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。
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