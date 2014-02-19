《热点透视》非传统货币政策或成为常态和主流

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Swaha Pattanaik； 编译 侯向明
路透伦敦2月18日 -英国央行认为英国利率峰值将远低于危机前水准。除非通胀跳升，否则对美国和欧元区来说也是如此。如果经济再度放缓，那么到时传统刺激政策几乎没有发挥作用的空间。一旦要出台激进措施，则量化宽松可能成为主流。
英国央行的2月通胀报告纳入了首个官方指标，即关键政策利率峰值可能“远远”低于危机前平均5%的水准。如果英国央行的判断正确，结合该国历史上相对较高的通胀水平，那么美国和欧元区恐亦如此。
美国和欧元区的关键官方利率目前较英国更加接近零水准。此外，美国联邦储备理事会(美联储/FED)和欧洲央行(ECB)均远未达到其2%的通胀率目标，这与英国央行不同，后者刚刚才录得2009年以来首次低于目标的通胀水平。
那新的高点会有多低呢？过去二十年来，英国利率水准从谷底到峰值的幅度从未超过2个百分点，欧元区也未超过2.25个百分点。剔除1997年一次性加息0.25个百分点，美国利率水准平均攀升幅度有3个百分点。除非出现突然的通胀大涨，否则上述情况暗示下次利率峰值或介于2.5-3.0%。
这在经济下次出现放缓时，留给决策者降息以刺激经济活动的幅度就只有几个百分点了。如果正在恢复中的经济，比2008年金融危机后对降息更为敏感的话，那这几个百分点可能也足够了。但金融危机前十来年中的部分宽松周期，对这么小的降息幅度或几乎不会有所反应。
十年前，这种零利率现象还只不过是学术上的一种探讨而已。那时，央行官员认为零利率水准的货币刺激措施，比如量化宽松，是一种接近异端的行为。而现在该政策已付诸实施，唯成功与否依然待定。很快，这种政策可能也会成为主流。(完)
(译文审校 高琦)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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