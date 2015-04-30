星股业绩：新加坡大华银行第一季净利增加1.6%，但略低于分析师预估

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透新加坡4月30日 - 新加坡第三大银行--大华银行 公布，第一季净利增加1.6%，但略低于分析师平均预估，该行贷款增速低于其他两个竞争对手。
大华银行表示，1-3月当季净利为8.01亿坡元(6.063亿美元)，略低于路透访查的六位分析师平均预期的8.07亿坡元。大华银行去年同期净利为7.88亿坡元。
大华银行第一季贷款较上年同期增加7.8%。而新加坡第二大银行--华侨银行 贷款增长20%，稍早还公布第一季净利增加11%。
新加坡最大的银行--星展银行 公布，第一季贷款增幅为11%。(完)
(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。