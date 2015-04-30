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亚洲 | 2015年 4月 30日 星期四 08:06 BJT

星股业绩：新加坡大华银行第一季净利增加1.6%，但略低于分析师预估

路透新加坡4月30日 - 新加坡第三大银行--大华银行 公布，第一季净利增加1.6%，但略低于分析师平均预估，该行贷款增速低于其他两个竞争对手。

大华银行表示，1-3月当季净利为8.01亿坡元(6.063亿美元)，略低于路透访查的六位分析师平均预期的8.07亿坡元。大华银行去年同期净利为7.88亿坡元。

大华银行第一季贷款较上年同期增加7.8%。而新加坡第二大银行--华侨银行 贷款增长20%，稍早还公布第一季净利增加11%。

新加坡最大的银行--星展银行 公布，第一季贷款增幅为11%。(完)

(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)

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