国内银行卡消费信心跌至年内新低 非生活必需品消费续降--银联

路透北京12月10日 - 银行卡组织--中国银联联合新华社周三发布11月银行卡消费信心指数报告显示，当月银行卡消费信心指数为年内新低，样本持卡人非生活必需品消费占比继续下降。

该份“新华?银联中国银行卡消费信心指数”(BCCI)显示，11月份数据为83.26，环比下降0.89，同比下降2.94，为年内新低。

从分项看，11月份，样本持卡人非生活必需品消费占比继续下降。其中，样本持卡人旅游及相关行业消费下降明显，宾馆、餐饮、旅行社以及航空售票类交易金额环比分别下降5.57%、3.34%、5.17%和0.8%；而出境游和海淘热的升温对境内高端消费品销售产生一定影响，样本持卡人的箱包皮具类消费交易金额环比下降5.18%。

此外，受油价下跌影响，样本持卡人加油类交易金额环比下降3.87%；同时，样本持卡人的汽车类消费持续下降，交易金额环比减少3.67%。

报告介绍，BCCI指数由中国银联联合新华社定期发布，以城市居民的银行卡消费交易信息为基础，通过分析城市居民的银行卡消费支出结构变化（主要是非生活必需品在消费总支出中的占比的变化情况）来反映消费者对宏观经济的信心水平。

报告表示，非生活必需品消费支出越多，反映出的宏观经济形势和个人收入情况就越好，消费者对未来的经济形势和个人收入前景也就越乐观，反之亦然。未来，一系列宏观政策措施效果的逐步显现，将有利于BCCI数值企稳。

周三公布的中国11月CPI同比涨幅创五年最低，PPI则录得近一年半来最大降幅且在逾两年半的时间里持续为负。数据双双逊于预期显示内需依然疲弱，通缩压力加大，经济下行压力不减。

中国央行此前决定将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。降息的重点是发挥基准利率的引导作用，促使实际利率回归合理水平，着力缓解企业融资成本高这一突出问题，并将继续坚持稳健的货币政策取向。（完）

(发稿 李贺; 审校 曾祥进)

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