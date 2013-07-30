澳洲监管当局批准中国洛阳钼业收购力拓旗下铜矿权益

路透香港7月30日 - 澳洲外国投资审查委员会已批准中国洛阳钼业(3993.HK)收购力拓(RIO.AX)旗下Northparkes铜矿多数权益的申请，为这宗8.2亿美元收购交易清除了一个重大障碍。

该公司周二晚间向上海证券交易所提交的中文声明称，本次交易尚需取得公司股东大会的批准、国务院发展和改革委员会、商务部、国家外汇管理局的核准、通过商务部反垄断审查。

洛阳钼业表示，本次交易所需资金公司将通过自有资金、债务融资或其他方式融资解决。

公司并表示准备保留Northparkes现有管理层和员工，并将矿山作为一家独立企业来经营。

洛阳钼业股票周一停牌，等待该交易的细节发布，将在周三复牌。(完)

欲查看洛阳钼业中文声明全文，请点选:here

(编译 郑茵 审校 石冠兰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。