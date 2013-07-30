澳洲监管当局批准中国洛阳钼业收购力拓旗下铜矿权益

秦皇岛实施限购 在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港7月30日 - 澳洲外国投资审查委员会已批准中国洛阳钼业(3993.HK)收购力拓(RIO.AX)旗下Northparkes铜矿多数权益的申请，为这宗8.2亿美元收购交易清除了一个重大障碍。
该公司周二晚间向上海证券交易所提交的中文声明称，本次交易尚需取得公司股东大会的批准、国务院发展和改革委员会、商务部、国家外汇管理局的核准、通过商务部反垄断审查。
洛阳钼业表示，本次交易所需资金公司将通过自有资金、债务融资或其他方式融资解决。
公司并表示准备保留Northparkes现有管理层和员工，并将矿山作为一家独立企业来经营。
洛阳钼业股票周一停牌，等待该交易的细节发布，将在周三复牌。(完)
欲查看洛阳钼业中文声明全文，请点选:here
(编译 郑茵 审校 石冠兰)
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路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透北京/上海4月14日 - 人民币兑美元即期周五小幅收跌，延续窄幅区间波动，因上日美元指数从跌势中反弹。交易员称，今日中间价出现明显的过滤，维持汇率基本稳定意图明显，而市场对当前汇率区间双向波动看法趋于一致，逢低购汇需求则不断压缩波动区间，料短期仍延续区间波动。