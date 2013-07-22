金砖国家在G20峰会联手行动或只是一厢情愿

2011年4月14日资料图片，海南三亚拍摄到的金砖国家标识。 REUTERS/Jason Lee

路透莫斯科/巴西利亚7月19日 - 主要新兴经济体周五表示出对全球金融动荡走势溢出效应的不安情绪，但在20国集团(G20)会议上，对于采取联合行动来制约其后果的计划仍处于初步设计阶段。

受美国货币刺激举措料将撤回影响，巴西、俄罗斯、印度、中国和南非出现资本大量外流，这引发了对于其经济体质的忧虑。

“货币海啸”的逆流，已促使巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)6月致电给中国领导人商谈“采取协同行动”来抵消美元大幅升值。

“所有的金砖国家都担心溢出效应，”俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)对记者表示。

金砖国家有理由感到忧虑。大规模资本流出削弱了本国货币，增加了通胀压力并迫使巴西和印度在经济表现不佳之际收紧流动性。

G20会议为金砖国家提供了一个平台，得以提出并讨论采取联合行动，以限制美元走强带来的影响。

不过与七国集团(G7)不同，金砖国家还远未到协调货币政策或联手干预汇市的程度，周五也没有宣布采取联合行动。

金砖国家开始筹建1,000亿美元的储备基金及一家联合开发银行，以期改变长期以来由发达国家主导的全球金融格局，此举令许多人感到意外。不过这成为现实还需要一些时间。

一名金砖国家官员在莫斯科直率地表示：“金砖国家间没有讨论采取措施应对美元升值的问题...我们只是希望把已经达成一致的东西确定下来。”

巴西副财长Carlos Marcio Cozendey指出，在美联储主席贝南克重申该央行不急于结束货币刺激政策后，(金砖国家)采取联合行动的压力减弱。

今年稍早在南非举行的上次会议上，金砖国家没有强烈的决心要成立新机构，这让许多人感到失望。

国际货币基金组织(IMF)在最新发布的全球经济展望报告中，将俄罗斯2013年经济增长率预估从3.4%调降为2.5%；IMF还预期巴西经济增长率为2.5%，远低于三年前7.5%的水平。(完)

(编译 石冠兰/徐文焰; 审校 李春喜)

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