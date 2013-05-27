中欧将就光伏争端进行非正式会谈

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--4月5日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.34%，高于上交易日收盘的18.05%。
路透北京5月26日 - 中国周一将与欧盟执委会举行非正式会谈，尝试化解太阳能面板和无线设备领域的贸易纷争。
欧盟指责中国太阳能面板和移动电讯设备定价过低，并向欧洲进行“倾销”意图垄断市场，因此计划向中国太阳能面板制造商征税。
中方否认了这些指控，国务院总理李克强本周访问欧洲各国时称欧盟的计划“损人不利己”。
中国商务部周日表示，副部长钟山周一将与欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)在布鲁塞尔进行会晤。欧盟一位发言人也证实了该会晤，但强调是非正式会谈。
中欧之间的商业联系加深，贸易争端数量也随之激增。欧盟实施的31宗贸易调查中，有18宗涉及到中国。
欧盟执委会宣布计划向中国面板制造商平均征收47%的进口关税。
欧盟执委会否认了中国行业协会有关光伏面板倾销问题的谈判已破裂的说法。但中方的声明凸显出争端存在升级的风险。(完)
(编译 梁睿雪; 审校 张涛)
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