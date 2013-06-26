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中国财经 | 2013年 6月 26日 星期三 15:34 BJT

中国将进口更多小麦 因降雨造成至少千万吨小麦受损

路透北京/新加坡6月26日 - 中国将进入全球市场购买更多高品质小麦，此前上个月的降雨造成中国约1,000万吨小麦受损，相当于中国小麦年产量的8%以上。

中国已经从美国和法国进口小麦，而中国增加进口将推高制粉麦的国际价格。

美国、俄罗斯和乌克兰等全球主要小麦产区气候不利于作物生长，造成小麦供应紧俏。中国需要进口更多小麦，将加剧高品质小麦的供应紧俏。

北京东方艾格农业谘询有限公司研究员马文峰表示，河南南部和江苏等地下了很多雨，制粉麦减产比较多。很多小麦都发芽了，不适合面粉厂使用，只能做饲料了。

河南是中国最大的小麦产区，年产量约为3,100万吨。江苏小麦年产量约为1,100万吨。

中国国家粮油信息中心表示，河南约有1,000万吨小麦受损，品质不再适合国家收储。

中国进口更多高品质小麦，将推高明尼亚波利斯谷物交易所(MGE)春麦和堪萨斯城期货交易所(KCBT)硬红冬麦的溢价。

交易商称，中国面粉厂将热衷于购买加拿大和美国的高品质春麦，而中国储备粮管理公司将专注于购买软红冬麦。后者可以和中国本地小麦混合来生产面粉。

分析师表示，鉴于中国等主要小麦产国作物受损，小麦价格前景比先前更加看涨。(完)

(编译 杜明霞；审校 沈以文)

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