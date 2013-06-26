中国将进口更多小麦 因降雨造成至少千万吨小麦受损

摩根资产在香港推出一支均衡基金 提供较低波幅投资方案

据新闻稿，有别于传统的均衡基金倾向于维持相对固定的资产类别比例，新基金可投资其总资产净值10%至50%于股票证券，以及投资其总资产净值50%至90%的资本增长。