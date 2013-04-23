经济能否持续复苏是英国评级面临的最大问题--惠誉

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
路透伦敦4月22日 - 评级机构惠誉周一对路透表示，英国主权评级面临的最大威胁是该国经济能否在未来几年恢复持续增长的不确定性。
惠誉上周五调降了英国的AAA级评级，评级展望为稳定。
“英国持续面临的最大问题是经济能否复苏，”惠誉分析师David Riley接受Reuters Insider电视采访时称。
他称，惠誉预计英国增长将在2014和2015年恢复至长期均值附近，故有望避免日本逾10年经济停滞的命运。
“如果更接近日本的情形，那么英国评级将再度承压。但在我们看来，这么说还为时过早，”他补充称。
英国减赤的步伐受到IMF等批评者的密切关注，IMF认为减赤或对经济成长造成不必要的伤害。
但在周五路透进行的另外一次采访中，Riley表示，相较于欧洲其他国家，英国的撙节措施并不过度。
而在周一Riley曾表示，财政政策宽松一些会让欧元区受益。(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
路透东京4月13日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周四表示，日本央行应当继续实施量化宽松政策，直至通胀率超过其物价目标，但必须对该措施给资产价格和金融行业带来的风险保持警惕。
路透东京4月13日 - 拥有休闲服装品牌优衣库的日本迅销(Fast Retailing)周四公布，第二季营业利润激增80%，受利润率上升和日圆走软提振。