经济能否持续复苏是英国评级面临的最大问题--惠誉

路透伦敦4月22日 - 评级机构惠誉周一对路透表示，英国主权评级面临的最大威胁是该国经济能否在未来几年恢复持续增长的不确定性。

惠誉上周五调降了英国的AAA级评级，评级展望为稳定。

“英国持续面临的最大问题是经济能否复苏，”惠誉分析师David Riley接受Reuters Insider电视采访时称。

他称，惠誉预计英国增长将在2014和2015年恢复至长期均值附近，故有望避免日本逾10年经济停滞的命运。

“如果更接近日本的情形，那么英国评级将再度承压。但在我们看来，这么说还为时过早，”他补充称。

英国减赤的步伐受到IMF等批评者的密切关注，IMF认为减赤或对经济成长造成不必要的伤害。

但在周五路透进行的另外一次采访中，Riley表示，相较于欧洲其他国家，英国的撙节措施并不过度。

而在周一Riley曾表示，财政政策宽松一些会让欧元区受益。(完)

(编译 于春红; 审校 白云)

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