欧盟敲定抵押贷款共同规定协议 盼避免房市泡沫重现

路透布鲁塞尔4月22日 - 欧盟国家周一与欧洲议会就欧盟内第一套抵押贷款共同规定达成一致，盼以此避免重蹈房地产泡沫助长欧债危机的覆辙。

一旦正式纳入欧盟法律，这套规定将强迫欧洲6.5兆(万亿)欧元抵押贷款市场的放款业者，核查潜在客户的信用资格和还款能力，实际上切断了自行核证式或所谓“骗子”贷款。

根据新规，将银行和其他抵押贷款机构内信用查核人员的薪酬，和抵押贷款批准数量挂勾的做法，也将视为违法--过去这种做法被认为助长了不负责任的放款行为。

“今天达成协议的新规定，将让消费者更加了解有关抵押贷款申请和提供的资讯，”爱尔兰财长Michael Noonan称。爱尔兰目前担任欧盟轮值主席。

“我们在爱尔兰就曾目睹，和抵押贷款信用相关的做法导致金融体系发生危机，”他在声明稿中称，他所指的是那场房地产泡沫内爆让爱尔兰不得不求取金融纾困。

这套规则草案仍需获得欧洲议会全体和欧盟各国政府批准，然后才能在2015年中正式生效。(完)

(编译 张若琪 审校 戴素萍)

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