美联储官员称数月后“小幅”缩减购债规模或是合理做法

路透明尼亚波利斯5月29日 - 美联储内部立场最温和的决策者之一周三表示，未来几个月美国就业市场和经济或许足够强劲，可以让美国联邦储备理事会(美联储/FED)小幅削减购债规模。

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在为明尼苏达经济俱乐部准备的讲稿中表示，目前美联储停止每月购买850亿美元的公债和抵押支持证券的操作还“为时尚早”。

但他也表示，“骤然停止购买可能不合适，因此如果未来几个月就业市场继续逐步好转，且整体经济成长改善，考虑小幅削减资产购买规模或许是合理的。”

罗森格伦称，这样的改善与他目前的预期相一致。

美联储鹰派官员数月来一直呼吁削减美联储购债计划，而罗森格伦周三的言论暗示，接近美联储决策层核心的官员越来越赞成最早从今年夏天就采取行动。

的确，自上周美联储主席伯南克表示，缩减购债计划的决定可能会在未来几次政策会议中的某次做出以来，金融市场一直预期央行将更快地结束购债措施。

楼市数据好于预期且消费者信心改善，也助燃那样的预期，美联储官员似乎也愈加认同缩减刺激措施规模，作为对经济状况改善的肯定。

“已经形成逐步缩减购债措施的共识，这说明就业市场前景在朝出现重大改善的方向发展，即便那个目标还没有完全实现，”摩根大通分析师在研究报告中称。

波士顿联储总裁罗森格伦明确表示，他对缩减货币刺激措施持开放态度，是受就业市场改善影响，而不是因为担心金融市场出现动荡。他表示，目前为止，购债措施的利远大于弊。

但他也指出，美联储对其政策可能产生的任何意外后果“非常小心”，他对听众表示，“我们不想出手过重。”

他说，当美联储判断在多长的时间里维持利率在低位时，将需要把资产泡沫的任何迹象纳入考量。

前美联储主席沃克尔周三加入了这场辩论且言辞更加激烈。他称购债计划所带来的益处“有限且正在消失”，并警告称各央行撤出刺激举措时往往太晚。

**赞成缩减刺激规模的鸽派**

罗森格伦一直是最支持购债计划的美联储官员之一。

另外两位美联储高官--持中间立场的旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)和政策温和派芝加哥联储总裁埃文斯近来均暗示，对于在未来几个月可能缩减刺激规模持开放态度。

美联储下次政策会议将在6月18-19日举行，罗森格伦今年拥有投票权。

美联储曾表示将继续购买资产，直至就业市场前景出现实质性改善。罗森格伦周三重申了他的观点，即就业市场的好转还没有达到这个程度。

他表示，“目前进行大量刺激仍是合适的举措”，并称7.5%的失业率还是“相当高”，而且通胀率远低于美联储2%的目标。

他还认为，美联储应该继续购债，“直到我们在劳动力市场看到更多持续改善，并更加坚信经济复苏足够自我维持，在降低依旧很高的失业率方面不断取得进展。”

但罗森格伦也称，他越来越相信美国失业率将在年底前降至7.25%或更低一些。他认为这将显示就业环境的“实质性”好转。

根据他的预期，美国GDP增长率在今年下半年料回升至3%，上半年预期增长环比年率为2.25%。他认为，通胀将可能保持在美联储2%的目标之下。

他表示，他的观点比很多民间预测人士要乐观些。但他也认为，在薪资税提高和实施其他财政紧缩的情况下就业市场仍然好转，这就是一个“正面”信号。

罗森格伦表示，即使美联储放慢购债速度，也仍是在放宽政策，尽管步伐会减慢。美联储最终的资产负债表规模，将取决于其何时终止购债计划。目前其资产负债表规模为3.3万亿(兆)美元。

他还称，如果条件允许，美联储也应会愿意增加购债。(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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