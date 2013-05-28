汇丰和渣打率先在新加坡发行人民币计价债券

路透新加坡5月27日 - 英国汇丰控股(HSBA.L)和渣打银行(STAN.L)周一在新加坡出售15亿元人民币(2.4463亿美元)证券，为人民币清算在新加坡上路后的首宗点心债发行。

此外，新加坡交易所(SGXL.SI)周一推出了人民币计价债券(点心债)保管服务，以支持新加坡成为人民币计价债券海外发行中心的努力。

汇丰新加坡全球市场主管Matthew Cannon表示，发行人民币计价债券所取得的资金将用于支应该行拓展人民币放款资产。该债券利率为2.25%。

“此次发债将协助开展市场，给予其他寻求在国际上以人民币融资的发行者一条新管道，同时也提供新的投资机会，触及新加坡大规模的托管财富，并协助支应迅速增长的亚洲人民币计价贸易，”他说。

渣打透过新加坡发行票面利率2.625%三年期境外债券筹资10亿元人民币。渣打指出，来自亚洲75个投资者的投标金额超过30亿元人民币。

除了汇丰和渣打，星展集团(DBSM.SI)也计画发行人民币计价债券。星展上周四宣布计划，但尚未展开发债进程。(完)

(编译 王冠中; 审校 孙茉莉)

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