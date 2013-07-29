IMF批准向希腊发放23亿美元救助资金

路透华盛顿7月29日 - 国际货币基金组织(IMF)周一在结束对希腊第四轮评估后，批准向该国进一步发放17亿欧元(23亿美元)的救助资金。

希腊周四通过了国际贷款人要求的最后一项立法，满足了获得下一批救助金的要求。该法案通过后，将解锁来自欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)的58亿欧元(77亿美元)救援资金。

IMF亦证实，国际金主将调整希腊9月底之前通过国企私有化的筹资金额目标。

欧盟周一稍早宣布，希腊目前仅需通过私有化筹得16亿欧元资金，这低于之前26亿欧元的目标；但希腊2014年私有化的筹资目标从之前的19亿欧元调升至35亿欧元，也就是说该国必须在2014年堵上今年目标下调的缺口，以保证继续降低债务负担。

“目前迫切需要采取行动，来解决私有化计划结构和治理方面的问题，以提高其效力，”国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一在声明中称。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 张涛)

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