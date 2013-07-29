IMF批准向希腊发放23亿美元救助资金

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
路透华盛顿7月29日 - 国际货币基金组织(IMF)周一在结束对希腊第四轮评估后，批准向该国进一步发放17亿欧元(23亿美元)的救助资金。
希腊周四通过了国际贷款人要求的最后一项立法，满足了获得下一批救助金的要求。该法案通过后，将解锁来自欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)的58亿欧元(77亿美元)救援资金。
IMF亦证实，国际金主将调整希腊9月底之前通过国企私有化的筹资金额目标。
欧盟周一稍早宣布，希腊目前仅需通过私有化筹得16亿欧元资金，这低于之前26亿欧元的目标；但希腊2014年私有化的筹资目标从之前的19亿欧元调升至35亿欧元，也就是说该国必须在2014年堵上今年目标下调的缺口，以保证继续降低债务负担。
“目前迫切需要采取行动，来解决私有化计划结构和治理方面的问题，以提高其效力，”国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一在声明中称。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 张涛)
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