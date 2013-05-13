中国需求显疑虑 铁矿石价格本周或下探年内新低

* 中国4月工业增加值增幅低于预期

* 铁矿石价格5月初跌至近五个月低点每吨128.10美元

* 中国钢材供应过剩持续压低价格

路透新加坡5月13日 - 现货铁矿石价格本周有机会刷新年内低点，因为迹象显示铁矿石进口大国--中国的钢材需求增长缓慢，中国对铁矿石的胃口下降。

缺乏亮点的宏观数据进一步印证中国经济复苏乏力。尽管4月工业生产增速较上月低位小幅反弹，但仍略逊于市场预期；对经济拉动作用较大的投资增速亦不如预期。

上海一铁矿石贸易商称，钢厂现在不愿要(铁矿石)的船货。钢材供给过度，一些钢厂很快或被迫减产，这将进一步压低铁矿石价格。

行业指标含铁62%的铁矿石价格.IO62-CNI=SI5月初触及每吨128.10美元，为2012年12月13日以来最低。周五铁矿石价格下跌0.5%，至每吨129.60美元。

上述贸易商称，价格本周可能跌至126-127美元。他还表示有买家询价，但是要求相当低的价格。

中国的钢材消费增长一直缓慢，导致钢材产品库存大量积压，因钢厂一直寄望需求会迎头赶上而保持高速生产。

据美银美林编撰的数据，截止5月3日，中国钢铁贸易商中包括螺纹钢和热轧钢卷等五大主要钢材产品的库存为1,840万吨，较3月中2,060万吨的峰值仅减少了略超过200万吨。

基于中国钢铁工业协会的估值，4月21日到30日间中国粗钢日产量创下212.9万吨的纪录高点。

渣打银行分析师Melinda Moore在报告中称:“我们希望钢材库存能降到1,600-1,700万吨的区间，这样利润能提高一块，”他并称，“不过25%的钢厂仍处于产能过剩状态，这充其量也只是一种愿景而已。”

中国周一公布工业生产数据后，上海钢材期货一度劲扬2%至三周高点，但收盘时涨幅几乎是腰斩。

上海期交所主力10月螺纹钢合约收高1.1%报每吨3,656元人民币，脱离日高3,687元。(完)

(编译 田建华/孙茉莉; 审校 沈以文/石冠兰)

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