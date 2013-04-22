捷豹路虎预计今年在华销量增长20-30%

中国3月财新制造业PMI降至51.2 新出口订单自高位回落
路透北京4月1日 - 中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。
路透上海4月22日 - 捷豹路虎(Jaguar Land Rover Ltd)中国总裁Bob Grace周六在中国上海车展间歇称，计划今年在华销量增加20-30%，并在未来三至五年保持这一速度。
增长将多数来自南部和西部地区，这些地区销售快速增长，但北京和上海等大城市的销量在放缓。
为跟上需求，捷豹路虎计划在2014年底前将这两个品牌的经销商数量增至约200家。该公司有116家专卖店。(完)
(编译 王丽鑫； 审校 于春红)
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路透北京4月1日 - 中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。