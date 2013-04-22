捷豹路虎预计今年在华销量增长20-30%

路透上海4月22日 - 捷豹路虎(Jaguar Land Rover Ltd)中国总裁Bob Grace周六在中国上海车展间歇称，计划今年在华销量增加20-30%，并在未来三至五年保持这一速度。

增长将多数来自南部和西部地区，这些地区销售快速增长，但北京和上海等大城市的销量在放缓。

为跟上需求，捷豹路虎计划在2014年底前将这两个品牌的经销商数量增至约200家。该公司有116家专卖店。(完)

(编译 王丽鑫； 审校 于春红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。