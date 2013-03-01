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时事要闻 | 2013年 3月 1日 星期五 09:53 BJT

俄罗斯勘察加半岛附近海域发生6.9级地震

路透伦敦2月28日 - 美国地质调查局（USGS）周四称，俄罗斯勘察加半岛南端附近发生6.9级地震，震源深度约52公里。

美国太平洋海啸预警中心称，根据地震及海啸历史数据判断，不会出现大范围的破坏性海啸。

英国BBC援引俄罗斯紧急事务部（Emergencies Ministry）的说法称，没有人员伤亡和财产损失的报告，也没有发布海啸预警。

USGS最初报告地震震级为7.0级。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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