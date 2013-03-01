俄罗斯勘察加半岛附近海域发生6.9级地震

朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透伦敦2月28日 - 美国地质调查局（USGS）周四称，俄罗斯勘察加半岛南端附近发生6.9级地震，震源深度约52公里。
美国太平洋海啸预警中心称，根据地震及海啸历史数据判断，不会出现大范围的破坏性海啸。
英国BBC援引俄罗斯紧急事务部（Emergencies Ministry）的说法称，没有人员伤亡和财产损失的报告，也没有发布海啸预警。
USGS最初报告地震震级为7.0级。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透华盛顿4月13日 - 美国军方表示，为打击伊斯兰国(ISIS)在阿富汗东部地区的洞穴和隧道网络，美军周四投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，这是迄今美国在战斗中使用的威力最大的非核爆炸装置。