微软发布“改进版”Windows 照顾传统用户习惯

三星电子称将销售盖乐世Note7翻新机
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。
路透旧金山/西雅图6月27日 - 微软(MSFT.O)周三发布测试版Windows 8.1，恢复了“开始”按钮，并增加了一系列功能，希望能取悦用户，激励开发人员为其编写更多应用。
新版Windows主要是为了安抚传统电脑用户，其中很多人对于新的基于“格子”的界面感到不习惯，这种界面在触屏操作的设备上应用最好，但让老版桌面的拥护者感到困惑。
微软股价在Nasdaq收高2%，报34.35美元，领涨市场。
微软首席执行官鲍尔默（Steve Ballmer）承诺未来Windows“发布周期将很快”，不再延用以前每三年推出一版新Windows的政策，以追赶苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOG.O)。(完)
(编译 王丽鑫; 审校 李春喜)
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