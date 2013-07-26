三星第二季获利创新高 但移动事业表现令人失望

* 2013年资本支出上调10亿美元至24万亿韩元，或将进一步上调

* 第二季营业利润为9.53万亿韩元，符合公司的初估

* 预计第三季获利进一步增长

路透首尔7月26日 - 韩国三星电子(005930.KS)第二季手机业务萎缩3.5%，让创纪录的85亿美元营业利润顿失光芒，而该公司推出引人瞩目新款智能手机的压力与日俱增。

这家韩国IT巨擘周五表示，4-6月当季营业利润较上年同期增加47.5%至9.53万亿(兆)韩元(85.4亿美元)，符合该公司初估数字。

最大获利来源--移动事业获利较上年同期增长52%至6.28万亿韩元，但较前季下滑3.5%。

这次财报期间，三星在4月以强大广告攻势推出旗舰Galaxy S4智能手机，对竞争对手苹果(AAPL.O)的iPhone发起最强势挑战。

三星称，全球智能手机销量增速第三季可能放缓，预计随着新产品陆续上市，业内竞争将更趋激烈。

由三星和苹果主导的高端智能手机市场中，成熟市场出现放缓势头，三星目前遇到困难，需要设法说服投资者其有能力通过打入更普及的低端手机领域，来维持强劲的业务增长。

在低端手机领域，三星面临的竞争对手包括中国的本土品牌华为HWT.UL和中兴通讯(000063.SZ)。

“我们即将进入典型的IT行业旺季，预计公司获利将继续增长，”三星在财报中称。

“不过，我们不能忽视欧洲经济复苏延迟，以及智能手机和其他产品竞争加剧所带来的风险。”

三星称，2013年资本支出可能较上年增长超过1万亿韩元至24万亿，并称将视市场状况，可能进一步扩大投资。

其芯片业务获利激增71%至1.76万亿韩元，得益于用于个人电脑和移动设备的半导体价格大涨。

自6月初以来，三星股价累计下跌14%，市值下降32.7万亿韩元(294亿美元)，因为其S4手机销售疲软及高端市场增长放缓，市场对其手机业务利润的担忧加剧，使券商接连下调其评级。

苹果周二公布，第三季iPhone销售远高于华尔街的预期。人们原本担心随着全球智能手机市场日渐成熟，日益激烈的竞争格局正在损及市场对苹果热销产品的需求。而苹果稳健的业绩表现缓解了这一忧虑。

不过苹果第三季获利锐降22%；毛利润率跌至37%下方，而去年同期为逾42%。

三星未提供智能手机销售的详细数据，但分析师预计三星第二季售出约7,200－7,500万部智能手机，扩大与销量排名第二的苹果的差距。

苹果4-6月当季销售3,120万部iPhone，因中国市场份额下滑。(完)

(编译 兰秀娟/白云/李春喜/杜明霞；审校 张涛/隋芬/李婷仪)

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