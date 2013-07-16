2011年英国年薪百万欧元的银行家人数超其他欧盟国家总和

独家：汇丰计划2017年在华增聘1000名员工 其中多数在珠三角
路透香港3月24日 - 汇丰亚太零售银行和财富管理业务负责人麦浩宏(Kevin Martin)周五表示，今年汇丰计划在中国的零售银行和财富管理业务增聘多达1,000名新员工，其中多数位于珠三角。该地区是汇丰在华增长策略的中心地区。
路透伦敦7月15日 - 欧洲银行业管理局(EBA)周一公布的数据显示，2011年英国银行家年收入100万欧元(130万美元)的人数超过欧盟其他成员国的总和，并将轻松超过拟议中的奖金上限。
EBA称，2011年英国有2,436位银行家的收入在100万欧元或以上。这是EBA首度发布银行薪资数据。
EBA提议的上限设定了50万欧元的基本薪资门槛，超过该标准则奖金不能高于固定薪资，或者在股东批准的情况下，奖金不超过固定薪资的两倍。
英国反对这样的上限，但未敌过其他欧盟成员国的赞成票数。赞成设限的国家认为，这能遏制金融危机爆发前那种为大额奖金而过度冒险的行为。奖金限制将从2014起生效。
EBA在报告中称，在英国收入超过100万欧元的银行家中，有1,809人从事投资银行工作，85人从事零售银行业务，182人隶属资产管理，另有360人在其他业务领域。
西班牙银行高管的2011年平均收入为244万欧元，高于其他任何欧盟国家，且高于英国100万欧元的水平。
EBA称，德国仅有170位银行家的年收入超过100万欧元，法国有162人，西班牙有125人，意大利有96人，荷兰有36人。
“这个数据印证了一段时间以来的担忧，”律师事务所CMS Cameron McKenna的Nicholas Stretch表示，“伦敦有很多人拿着很高的浮动薪资，即将推出的奖金上限规定...将尤其影响到金融服务业，并会导致薪酬政策的重大改变，”
EBA的奖金与固定薪资比例数据显示，2011年高收入者中绝大多数人的这个比例超过上限两到四倍，其中伦敦投行人士在这个范围的高端。
银行亦在改变薪酬政策，例如通过增加固定薪酬来拉低上述比例，以缓解设限之举的影响。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 隋芬)
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