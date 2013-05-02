PIMCO投资长葛罗斯称全球央行宽松举措降低投资回报

路透纽约5月1日 - 全球最大的债券基金公司--太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯周三将央行官员比作理发师，称他们推出的宽松货币政策“像剪头发一样”降低了投资的价值。

葛罗斯在5月投资展望中称，虽然货币刺激措施目前可能有助于“提振全球经济恢复像过去那么高的实质增长率”，但央行这么做却“悄然”降低了资产的价值。

葛罗斯在题为“将出现资产减值”的信中称，零利率政策和大量印钞导致美国公债投资至少出现2个百分点的损失，因为计入通胀因素后，投资回报变成负数。

葛罗斯表示，大量印钞带来的通胀也会降低投资的价值。

美联储周三表示，将继续执行每月购买850亿美元债券的计划，以维持低利率并刺激经济。

不过，美联储补充表示，其准备随着就业市场和通胀前景的改变，相应增加或者减少资产购买。

对于央行的决定，葛罗斯在CNBC有线电视台表示，“他们先说的是‘增加’，这引起了我的注意。”葛罗斯表示，美联储增加购买债券的同时也出现了各种问题，因为在经济增长和通胀回升前，央行还有“很长一段路要走”。

葛罗斯表示，持有美国公债仍然是比持有现金更好的选择，因为全球各大央行继续在做资产泡沫背后的推手。

美国公债“是比现金更好的选择，只要各大央行和美元储备国家(中国，日本)继续参与持有美债，”葛罗斯说。

美国财政部数据显示，中国和日本是美国的第一和第二大债权国，分别持有1.22万亿和近1.1万亿美元美国公债。

葛罗斯管理的旗舰债券基金PIMCO Total Return Fund在3月的美债配比从28%上升至33%。

葛罗斯对CNBC表示，金融资产的投资回报下降并不意味着末日来临，但其后果可能包括高收益债券出现违约。

“我们并不是预期末日来临，但是我们认为风险变得越来越大，因为那些量化宽松措施未能刺激经济实现任何的实质增长，总有一天要自食其果的。”葛罗斯说。他建议大家投资五年期的高收益债券，而不是10年期券种。(完)

(编译 白云; 审校 郑茵)

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