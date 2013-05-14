夏普上财年净亏54亿美元 寄望对三星加大屏幕出货

路透东京5月14日 - 日本显示器生产商夏普(6753.T)将计划在其三年重振路线图的指导下，加大对三星电子(005930.KS)的销售。此前其公布在最近的一个财年录得54亿美元的净亏，表现不及预期。

随着公司将有2,000亿日圆(20亿美元)可转债在9月到期，这项在周二公布的商业计划将更加仰赖于银行。去年正是银行将其挽救于倒闭的边缘。

夏普预计，截至明年3月31日的营业利润为800亿日圆，超越汤森路透I/B/E/S调查的13位分析师给出的平均预估529亿日圆。

在刚刚结束的财年中，夏普录得1,462.7亿日圆的营业亏损，净亏则达到了5,453.5亿日圆。后者因显示器设备和其它资产减记而放大。

上周知情人士对路透表示，根据夏普的计划，截至2016年3月的一年，公司年度营业利润目标在1,500亿日圆，将主要守助于对韩国合作伙伴屏幕出货量的增加。

在截至2008年3月为止的五个财年中，夏普每年营业利润在1,000-2000亿日圆之间，但在这之后，其电视机及显示器业务开始受到产能过剩、日圆升值以及台韩对手激烈竞争等多重打击。

夏普去年10月获得3,600亿日圆紧急贷款，贷款方包括瑞穗金融集团(8411.T)和三菱UFJ金融集团(8306.T)等。为获得这些救助，夏普不得不抵押了日本的办公楼和工厂，其中包括一家为苹果iPad和最新款iPhone生产面板的工厂。

夏普还同意裁员1万人，并为其位于中国、马来西亚和墨西哥的电视组装工厂等海外资产寻求买家。

夏普周二表示，今年将向往来银行再借1,500亿日圆来支应短期债务需求，而瑞穗金融和三菱UFJ金融将在夏普董事会及高级管理层各提名一位人选。

但夏普复苏的一大关键挑战在于，尽管生产苹果iPad和iPhone面板的业务成长趋缓，也仍要使工厂拥有足够订单来创造债权人所满意的利润。

分析师预估，苹果未来十年获利的年均增速将不到5%，而过去五年间是60%。

今年1月，夏普削减了9.7寸iPad面板的生产，这损及产出水平并威胁到获利能力的复苏。消息人士说，夏普准备下月开始大规模生产下一代iPhone的面板。

三星电子与夏普在3月份达成协议，将提供夏普104亿日圆资金以换得其3%股权，同时夏普承诺将向三星供应小型面板。

夏普周二公布财报之前，股价下跌4.9%至531日圆，为一年多来最高收盘价。(完)

(编译 李婷仪; 审校 隋芬)

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