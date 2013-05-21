渣打将收购大摩印度财富管理业务

路透5月20日 - 渣打(STAN.L)同意收购摩根士丹利(MS.N)旗下印度财富管理部门，以帮助渣打扩大在印度的私人银行业务。

该案凸显亚洲财富管理行业整合升温。监管成本上升以及咨询费微薄，令财富管理行业经营艰难。

摩根士丹利去年11月宣布出售印度财富管理业务，距其进入这一竞争激烈的市场刚刚四年左右时间。摩根士丹利目前计划在印度专注于机构证券、投资银行和资产管理业务。

两位知情消息人士表示，财富管理部门旗下资产约8亿美元，渣打将收购账面70%的资产。

消息人士对路透表示，该交易将在月六个月时间后结案，渣打将为该业务支付不到500万美元。

路透联系到渣打和摩根士丹利发言人，但均拒绝就该交易细节置评。(完)

(编译 李爽; 审校 石冠兰)

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