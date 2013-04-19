英国公平贸易局指控葛兰素史克违反竞争规定

路透伦敦4月19日 - 英国公平贸易局(OFT)表示，葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)和三家非专利药公司达成协议，向延后推出抗忧郁剂仿制药的非专利公司支付酬金，这样的作法伤害了市场竞争力。

此前已有美国和欧洲反垄断机构官员对制药公司展现一系列的调查，英国OFT的行动是监管机构试图阻止这类协议的最新一例。

OFT周五指控葛兰素史克与Alpharma、Generics(英国)及Norton Healthcare就供应paroxetine药物签订的协议，违反了竞争法。paroxetine是葛兰素史克以Seroxat为品名来销售的热销药品。

OFT表示，该协议包括了葛兰素史克酬谢这些非专利公司承诺延后推出其商品的可观酬金在内，协议等于滥用其市场优势地位。

英国最大制药商葛兰素史克的一位发言人士表示，公司对指控有异议。“我们坚定认为我们依法行事，”他表示。(完)

(编译 戴素萍 审校 张若琪)

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