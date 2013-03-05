中美就安理会涉朝决议草案达成初步协议--外交人士

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国3月4日 - 联合国外交人士周一称，美国和中国已就联合国安理会可能用来惩罚朝鲜上月第三次核试验的决议草案达成初步协议。

联合国新闻办公室还宣布，安理会本月轮值主席国俄罗斯将于周二美东时间上午11点（1600 GMT）在纽约召开安理会闭门会议，商讨朝鲜问题。

上述要求匿名的联合国外交人士称，他们希望在周二的安理会会议上收到决议草案，并补充说希望安理会在本周结束前对决议草案进行投票。

“我希望或许能在明天看到草案，但这还得取决于美国方面，”一位要求匿名的外交人士对路透说。

目前尚不知晓决议草案的详细内容。

安理会对朝鲜2月12日进行的第三次核试验予以强烈谴责，并承诺会采取应对行动。(完)