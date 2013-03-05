中美就安理会涉朝决议草案达成初步协议--外交人士

中股业绩：上港集团2016年实现净利69.39亿元，同比增长5.74%
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国3月4日 - 联合国外交人士周一称，美国和中国已就联合国安理会可能用来惩罚朝鲜上月第三次核试验的决议草案达成初步协议。
联合国新闻办公室还宣布，安理会本月轮值主席国俄罗斯将于周二美东时间上午11点（1600 GMT）在纽约召开安理会闭门会议，商讨朝鲜问题。
上述要求匿名的联合国外交人士称，他们希望在周二的安理会会议上收到决议草案，并补充说希望安理会在本周结束前对决议草案进行投票。
“我希望或许能在明天看到草案，但这还得取决于美国方面，”一位要求匿名的外交人士对路透说。
目前尚不知晓决议草案的详细内容。
安理会对朝鲜2月12日进行的第三次核试验予以强烈谴责，并承诺会采取应对行动。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透迪拜3月28日 - 在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开发行(IPO)之前，沙特政府决定降低该公司的税率。分析师周二估计，此举将使沙特阿美估值增加1万亿(兆)美元。
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