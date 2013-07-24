美资深议员敦促政府在谈判中对日本汽车实行严苛规定

路透华盛顿7月23日 - 前美国众议院筹款委员会主席、民主党议员莱文(Sander Levin)周二敦促奥巴马政府在对日本汽车进一步开放美国市场方面要力推严格的规则，而且要求政府在自由贸易谈判中坚决反对汇率操纵的行为。此番言论发表之际，正值底特律的汽车制造商和工人们在向白宫施压。

莱文的要求凸显了总统奥巴马在推动国会批准跨太平洋伙伴关系协议(简称“TPP协议”)中可能要面对的困难，除非奥巴马针对民主党内部许多成员对此协议的担忧做出回应。

此外，美国汽车政策委员会(American Automotive Policy Council)和美国汽车工人联盟(UAW)发表共同声明表示，来自福特汽车、通用汽车和克莱斯勒的逾8万名汽车工人签署了请愿书，反对日本加入TPP协议，除非日本祭出举措进口更多美国汽车，且同意针对其汇率操纵的规定。

莱文在彼得森国际经济研究所的演讲中谈到，美国应该在与日本的贸易谈判中，坚持用30年时间逐步取消对日本轿车2.5%和卡车25%进口关税这一立场。

与之形成对比的是，美国与韩国达成的自由贸易协议中规定，美国四年后将取消对韩国轿车2.5%的进口关税，10年后取消对韩国卡车25%的进口关税。

莱文称，尽管日本对进口汽车不征收关税，但该国通过采行各种各样的税收政策、监管举措及设置其他“非关税”壁垒，来阻止美国汽车进入其市场。莱文的此番表述亦呼应了底特律三家汽车制造商的看法。

莱文称，为了确保日本真正地开放自身的汽车市场，美国需要在较长时期里逐步取消关税。

他说，“所有国家的汽车进口合并在一起，在日本汽车市场的占有率仅为6%。这说明日本是发达国家中最闭塞的汽车市场。”

莱文称，日本政府打压日圆汇价的措施常常使该国汽车企业受益，因此在TPP协定加入可执行的反货币操纵条款非常重要。

“我们需要利用国际货币基金组织(IMF)已经制定的规则，在此基础上进行完善，并纳入具有约束力的争端解决机制”，与贸易协定中的其他承诺类似，他表示。

美国在此前的贸易协定中没有包含汇率规则，白宫在TPP谈判中对该问题的态度也不明朗。美国政府希望今年完成TPP谈判。

目前日本正准备加入TPP谈判，该协议的第18轮谈判本周也将在马来西亚结束。

奥巴马政府4月与日本就其加入谈判的条款达成协议。条款包括，承诺美国对日汽车和卡车关税逐步取消的时间不早于协定涉及其他产品最长的逐渐取消关税时间。

来自底特律地区的莱文表示这个措施还不够。他的提议是30年内逐步取消关税，但如果日本汽车进口量在国内市场份额升至20%以上时，可以加快关税取消速度。(完)

(编译 兰秀娟/李春喜 审校 李爽)

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